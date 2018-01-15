Проведение контрольного отстрела охотничьего нарезного оружия продолжат в органах внутренних дел, несмотря на то, что функции лицензирования гражданского оружия переданы Росгвардии. Это положение уточнил вступивший в силу с 1 января Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Производить отстрел положено в специально оборудованном тире, расположенном на территории полицейского подразделения. Но это не похоже на привычные учебные стрельбы.

Гражданин в назначенное время приносит оружие, три патрона к нему и передает сотрудникам. Они закрепляют оружие на специальном станке, чтобы пули попали в мишень-пулеуловитель, и стреляют. Затем извлекают пули, собирают гильзы, маркируют и возвращают оружие владельцу. Еще дают справку о прохождении контрольного отстрела.

В прошлом году Госдумой был значительно увеличен срок контрольного отстрела нарезного гражданского оружия. Если до сих пор охотничьи нарезные винтовки и карабины необходимо было отстреливать для пулегильзотеки раз в пять лет, перед продлением срока действия разрешения на хранение и ношение оружия, а также разрешения на хранение и использование оружия в тирах, то с 1 октября - раз в 15 лет. При этом необходимость продления разрешения на оружие со всеми сопутствующими процедурами - прохождение комплексной медкомиссии, сдача анализов на наркотики, проверка участковым уполномоченным - остается.

Зато полностью отменяется необходимость контрольного отстрела гладкоствольного оружия.

Впрочем, уже много лет практически такой отстрел не проводился, хотя формально и не был отменен. Но все понимали, что хранить результаты такой стрельбы в банке данных нет смысла, так как экспертиза все равно не сможет с абсолютной точностью подтвердить, что дробь или картечь вылетели именно из этого ствола. Более-менее точное заключение может быть дано при изучении нарезного оружия.

Процедура отстрела упрощает идентификацию ствола и установление его владельца в случае преступления

Напомним, контрольный отстрел проводится для того, чтобы передать в федеральную пулегильзотеку (есть такой особый банк данных) для регистрации и хранения пули и гильзы от конкретной единицы оружия.

Такая процедура упрощает идентификацию ствола и установление его законного владельца, если оружие будет использовано как орудие преступления или утеряно.

Пулегильзотека функционирует в Экспертно-криминалистическом центре МВД России. На его базе сформирована и всероссийская коллекция пуль, гильз и патронов со следами оружия. Она позволяет установить факты применения преступниками одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений на территории различных регионов, определить, не использовалось ли изъятое и добровольно сданное оружие при совершении конкретных преступлений.

Такое оружие одновременно проверяется и по учету в Главном информационном центре МВД России. Для ведения пулегильзотек используются компьютеры. Пули и гильзы, поступившие в пулегильзотеку, сканируются, и их изображения помещаются в базу данных. При поступлении новых объектов они также сканируются и производится автоматическая проверка по всему имеющемуся массиву.