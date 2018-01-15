В правительстве намерены усовершенствовать механизм контроля за выплатой алиментов. Об этом сказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин на совещании, посвященном реализации президентского указа "Об объявлении в РФ Десятилетия детства". Провела его вице-премьер Ольга Голодец.

Топилин сообщил о подготовке плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. И уточнил, что вызовы, которые видит ведомство в сфере поддержки семей с детьми, связаны с их доходами. И если по линии государственной поддержки семей первые шаги уже сделаны - введены пособия на первого и второго ребенка, предусмотрена льготная ипотека, то проблема алиментов на содержание несовершеннолетних детей не решена.

Максим Топилин не стал уточнять, как именно планируется разрубить "алиментный узел", но отметил, что сейчас есть масса предложений на этот счет. Теперь предстоит их проанализировать и сопоставить с финансовыми возможностями государства.

Подготовка мер по улучшению собираемости алиментов предусмотрена планом основных мероприятий до 2020 года нацпроекта "Десятилетие детства". Контролем за исполнением обязательств по выплате алиментов занимается служба судебных приставов.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, гоняться за "алиментщиками" - дело неблагодарное. Поскольку многие из них не работают и заставить их трудоустроиться и регулярно платить процент с зарплаты матери своего ребенка практически невозможно.

Отцам, не платящим алименты, надо запретить в старости претендовать на алименты от ребенка

Поэтому государство должно сосредоточиться на помощи неполным семьям, не получающим алиментов от родителя. Возможно, для них нужно предусмотреть дополнительные пособия или пособия на первого и второго ребенка, но не только на чад, родившихся с начала 2018 года, но и на тех, кто появился на свет раньше. Для них должен быть приоритет при предоставлении мест в яслях и детсадах, а в школах для детей должно быть бесплатное горячее питание.

Также, по мнению эксперта, отцов, не платящих алименты, надо лишать родительских прав и законодательно закрепить, что в дальнейшем, в старости или в случае получения инвалидности, они не смогут претендовать на алименты от своих детей.

По словам Топилина, основные разделы плана мероприятий в рамках Десятилетия детства уже определены. Это и дальнейшее развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей. И создание социальной инфраструктуры семьи и детства с опорой на развитие отечественной детской индустрии.

И, конечно, надо повышать доступность качественного образования для детей различных категорий. И совершенствовать медпомощь детям, и развивать системы детского отдыха и детского туризма. А также необходима социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам совещания Ольга Голодец поручила создать координационный совет при правительстве по подготовке и реализации Десятилетия детства. "В конце прошлого года к нам поступили предложения от общественности по большему вовлечению различных групп и представителей гражданского общества в процесс формирования и реализации концепции. Необходимо организовать координационный совет, закрепить за рабочими группами конкретные направления", - сказала она.