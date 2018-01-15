На нг не все так беззаботно пускали петарды, как у нас под окнами.

В Иране чуть не случилась "оранжевая революция". Понятно - "чуть" не считается, но будет ли это про-анти-западное движение иметь какие-то последствия? И те, кто против режима как фундаменталистского, и те, кто против него как "недостаточно фундаменталистского", равно возмущались фундаментальными проблемами - безработица молодежи, рост цен, коррупция, непомерное расслоение общества. Оригинальный набор, "особый путь", так сказать...

Были и внешнеполитические требования. Ладно, что к обязательному ассортименту "Смерть Америке! Смерть Израилю!" кое-где добавилось и "Смерть России!". Россия, как и США, и даже Израиль, - переживут... Но если смерть чужих стран от воплей демонстрантов мало зависит, то вот другие их требования несколько более конкретны. "Хватит Сирии, Газы и Ливана - да здравствует Иран!"

Да... Некоторые несознательные граждане Ирана подустали от "вставания с колен", им не важен ни "интернациональный долг", ни даже "геополитические интересы", ни сам Высокий Суверенитет и возрождение Великой Персии. Странно, но им своя жалкая рубашка - ближе к телу! Понятно - агенты США, ЕС, Саудовской Аравии и, конечно, Израиля, "пятая колонна", но тем не менее лозунги эти довольно популярны.

Пхеньян от ЯО, понятно, не откажется. Как и США не откажутся ни от каких санкций

Конечно, руководство Ирана не пойдет на поводу у подрывных элементов и продолжит активную (а следовательно - очень даже недешевую!) внешнюю экспансию. Ведь именно сейчас открылись небывалые никогда ранее возможности для Ирана и в Сирии, и в Ираке (спасибо США!), замаячил призрак Сверхдержавы для Ближнего Востока. Амбициозные, тем более религиозные режимы от таких Величественных Перспектив никогда не отказываются "в угоду населению". Тем более что значительная (бОльшая?) часть населения сама предпочитает намазывать на хлеб не масло, а Национальную Гордость. Ну во всяком случае, пока есть хотя бы хлеб...

Кстати, если Иран уйдет из Сирии (резко ослабит присутствие), заполнять пустоту пришлось бы России. Без внешней поддержки режим Асада рухнет или, как минимум, вернется в то незавидное положение, в каком был пару лет назад (тем более что Саудовская Аравия будет и дальше финансировать вооруженную "оппозицию", да и Турция очень далека от восторгов по адресу Асада). Тогда вся геополитическая победа России в Сирии развернулась бы бумерангом. Но перенапрягаться, полностью взваливать режим Асада себе на плечи Россия тоже не хочет (не зря объявили об "уходе из Сирии"). Так что Россия очевидно заинтересована в сохранении иранского участия в Сирии.

Другое поучительное событие: тов. Ын вдруг сменил гнев на милость и готов к переговорам с Юж. Кореей - как минимум по вопросам Олимпиады. Давно было очевидно: "кто громко лает - плохо кусает". Американские угрозы "стереть КНДР", грозные заявления Ким Чен Ына о "неизбежности войны" - весь этот пиар-перезвон с успехом заменял собственно военные действия. "А жить-то хочется - как каждому из вас!" Тем более у "коротышки-ракеты" и "сумасшедшего старикашки", оказывается, вообще-то "хорошие личные отношения" (Трамп). Так или иначе тов. Ын без трения развернулся на 180 градусов: вместо удара по Врагам начал с ними переговоры... И "весь корейский народ", который вчера был готов - как один человек! - воевать за Родину и Вождя, сегодня с тем же энтузиазмом приветствует "яркую звезду национального воссоединения".

При этом Пхеньян от ЯО, понятно, не откажется. Как и США не откажутся ни от каких санкций (а вот ЕС еще и новые ввел!). Так что КНДР платила, платит и будет платить за роскошь иметь ядерную игрушку. Платить долго - вот тов. Ын сказал, что можно прожить под санкциями 100 лет. Спасибо, что хотя бы на образе жизни Руководства это не скажется. А народ - что ж... В порыве патриотического энтузиазма он готов, всегда готов. "И как один умрем - в борьбе за Это". Или - за То. Вождь скажет - за что именно...

Кое-что у Трампа выходит неплохо! По крайней мере никаких катастроф не произошло, растет экономика США

В общем, можно надеяться, что все-таки пример КНДР совсем уж даром не пропадет. Имеющие глаза увидят - какую безопасность получат новые ядерные страны, какую ЦЕНУ им за это приходится платить и насколько хуже и опасней положение тех убогих, у которых нет ЯО...

Тем временем парламент Венесуэлы признал, что в стране гиперинфляция - 2600% в год... Вот как легко в богатейшей нефтью стране дойти до ТАКИХ результатов. Способ известный - "хотели как популярней", боролись против олигархов, спекуляции, фиксировали цены. Вот и зафиксировались. Поучительно.

Ну и последнее.

К годовщине пребывания Трампа в Белом доме вышла книжка о нем - "Огонь и ярость". "Фейковая книга психа" (Трамп). Своей яростью по поводу публикации Белый дом подбавил огонька в рекламную кампанию...

Понятно, книга - суп из сплетен, но в суд на автора пока не подали, уличить его во лжи не так-то просто. Правда, Трамп призывает ужесточить законы о клевете, но когда-то это еще будет...

Там написано, что сотрудники Трампа считают его рассеянным и самовлюбленным самодуром, не склонным к упорной работе, которого интересует сплошной пиар. Все не уникально - похожие сплетни (да и факты!) про разных глав государств мы знаем хотя бы из мемуаров, исторических книг и т.д. Вместе с тем от президентской нормы это все же далековато.

Но кое-что у Трампа выходит неплохо! По крайней мере никаких катастроф не произошло, растет экономика США (правда, подъем начался до него), да и во внешней политике поведение Слона в посудной лавке иногда приносит не самые плохие результаты - отношения с КНР нормальные, а вот КНДР присмирела...

Так какие же личные качества нужны для работы "эффективного менеджера" Государства?