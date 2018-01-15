Каждый день 100 москвичей жалуются в "Мосгаз" на странные запахи

По 60-100 жалоб на подозрительные запахи каждый день получают аварийные службы "Мосгаза". Как сообщил "РГ" гендиректор предприятия Юрий Колосков, в большинстве случаев горожане принимают за сетевой газ "ароматы" краски, канализации или полигона "Кучино".

Чем пахнет ЧП

Звонки по 112 и 104 начинаются с утра. "Алло, это Большая Грузинская, 16, - сообщают взволнованные москвичи. - В квартире запахло газом, приезжайте!" Диспетчер через систему ГЛОНАСС находит на компьютере ближайшую к Белорусскому вокзалу аварийную бригаду и параллельно инструктирует: "Откройте окна, проветрите помещения, выключите все электроприборы". Максимум в течение 40 минут микроавтобус со специалистами прибывает по адресу. "Помогают спецсигналы, гаишники больше не тормозят нас за превышение, - признается замглавного инженера Игорь Романов. - А водители порой и 120 гонят, лишь бы успеть". По одному звонку еще непонятно, с чем придется столкнуться на месте. Может, с пустяковой неисправностью, как на Большой Грузинской. А вдруг ЧП городского масштаба? Глобальных катастроф Москва не знает, к счастью, уже семь лет, но локальные инциденты все равно происходят. Как, например, на Изумрудной улице в марте прошлого года, где рванул газ в одной из квартир жилой высотки. Тогда пострадали 13 человек.

Раньше москвичи ждали газовиков, бывало, по 2,5 часа. Сейчас время ожидания сократилось в четыре раза

"Пригнали к дому наш штабной автобус, - вспомнил Романов. - Это была турецкая туристическая машина. Все "внутренности" мы из нее вынули, оставили только шасси. Остальное переоборудовали - поставили спутники, видеосвязь со спасателями, словом, все необходимое для координации на месте самых крупных ЧП. На Изумрудной три дня пришлось провести".

Не пройдет и часа

И этого взрыва бы не произошло, если бы не беспечность. Кто-то умудрился принести в ту квартиру газовый баллон, который мог рвануть от малейшей искры. "А некоторые до сих пор сушат белье над включенными горелками, - констатировала начальник управления внутридомового газового оборудования Татьяна Киселева. - Сушат даже волосы, что категорически запрещено правилами безопасности". Многие из нас экономят и на установке газовых плит, особенно если в магазинах есть акции с бесплатным монтажом. При этом "Мосгаз" тысячами фиксирует ошибки подключения, которые приводят к появлению блуждающих токов и возгораниям.

"Но в целом аварийные ситуации свелись к единичным случаям, - сказал гендиректор "Мосгаза". - До 65-70% заявок - ложные. Люди часто звонят нам, почувствовав подозрительный запах". Бригады едут на каждый вызов. Раньше москвичи ждали газовиков, бывало, по 2,5 часа. Время ожидания удалось сократить в четыре раза за счет спецсигналов, да и новые иномарки ездят побыстрее отжившей автотехники. Газ на аварийной трубе отключают еще до приезда бригады, дистанционно. Такую систему разработали программисты "Мосгаза". Приехавшая на вызов оперативная группа моментально замеряет параметры воздуха анализатором.

"Кино" о трубе

Несмотря на это, "Мосгаз" продолжает обновлять трубопроводы. Если 9 лет назад за год меняли в лучшем случае 20 км коммуникаций, то сейчас вышли уже на сотню. Да и приборы, позволяющие посмотреть на трубу изнутри, помогают совершенствовать технологии ремонта. "Бывают случаи, когда внутрь из-за небольшого повреждения попадает вода, - привел пример замглавного инженера. - Раньше что делали? По половине улицы раскапывали, а потом искали, где течет. А теперь у нас есть камера, и мы определяем щель с точностью до метра". Камеру эту купили в Германии, но в основном почти все рабочие инструменты слесарей, программы и гаджеты созданы на самом предприятии. И для миллионов москвичей фирменная пометка на технике "Проверено "Мосгазом" стала самым запоминающимся знаком качества.

Кстати



Потребление газа в Москве в последние годы снизилось с 28 до 23 млрд куб. м в год за счет применения энергоэффективных технологий на тепловых сетях. Количество газовых плит тоже год от года снижается, сейчас их в городе - 1,8 млн. Но в "Мосгазе" уверены, что потребление еще вырастет за счет газификации присоединенных территорий.

Знаете ли вы, что...

Под зданием "Мосгаза" в Мрузовском переулке расположено одно из самых совершенных защитных сооружений в мире. Бункер способен вместить одновременно до 150 человек, ему не страшны ни разрушения, ни даже ядерный взрыв. Там даже есть автономная канализация и дизельная электростанция. Запасов топлива, воды и еды хватит, чтобы прожить в таком убежище трое суток.