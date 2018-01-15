Мужчине, "заминировавшему" московский вокзал, вынесли приговор

Мужчина, сообщивший о якобы заложенном взрывном устройстве в его вещах на Курском вокзале в Москве, получил 4 года лишения свободы, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

Басманный районный суд Москвы признал виновным ранее судимого 52-летнего жителя Владимирской области по части 1 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

"Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы и путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием за совершение другого преступления окончательно назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - цитирует ТАСС заявление ММТП.

Инцидент произошел в апреле 2017 года. Проходя через турникеты на Курском вокзале, подсудимый сообщил, что в его пакете якобы находится взрывное устройство, после чего бросил его под ноги контролеру. Прибывшие на место происшествия полицейские взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.