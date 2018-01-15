Межрайонная природоохранная прокуратура подала иск о сносе самовольно возведенных жилых апартаментов на берегу Москвы-реки в границах "Природно-исторического парка "Москворецкий".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, прокуроры провели проверку соблюдения требований природоохранного, земельного и градостроительного законодательства при сооружении трех объектов капитального строительства на Летной улице, расположенных в границах особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий".

- Установлено, что ранее по вышеуказанному адресу располагались два одноэтажных складских здания 1970 года, а также здание КПП 1979 года, которые были оформлены в собственность коммерческой организации и в последующем снесены, - отметили в столичном надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в 2013-2015 годах на их месте без разрешения на строительство, положительного заключения государственной экологической экспертизы и другой разрешительной документации были незаконно построены два 4-этажных здания с подземными этажами общей площадью более 6 тысяч кв. м, помещения которых используются в качестве апартаментов, а также 2-этажного нежилого здания. На сайте самого застройщика клубная резиденция позиционируется как элитное жилье. Ранее столичные власти уже подавали в арбитражный суд иск о сносе незаконно возведенных построек, однако он был оставлен без рассмотрения. По результатам проверки межрайонный природоохранный прокурор направил в Тушинский районный суд исковое заявление о признании самовольными и сносе зданий.