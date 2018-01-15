СКР объявил об окончании работы по делу Кирилла Серебренникова

Следствие по громкому делу, одним из фигурантов которого проходит известный режиссер Кирилл Серебренников, закончено. Эту информацию подтвердили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете РФ.

Это случилось в тот же день - 12 января, когда СК попросил продлить домашний арест Серебренникова до 19 апреля 2018 года. Такое ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, о чем объявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Судя по ее словам, следствие также попросило продлить меры пресечения экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и бывшему главному бухгалтеру этой организации Нины Масляевой.

Напомним, что срок домашнего арест Серебренникова должен был закончиться 19 января. Все перечисленные фигуранты уголовного дела обвиняются в хищении 68 миллионов рублей. Эти деньги государство выделило из казны на культурный проект "Платформа".

Завершение следствия по этому громкому делу означает, что в ближайшее время тома отправят в суд. А само следствие шло долго - уголовное дело о хищениях в "Седьмой студии" появилось в 2015 году. Но особо громким оно не было. И лишь в мае 2017 года, когда у Серебренникова и в возглавляемом им "Гоголь-центре" прошли обыски, о расследовании заговорили.

Сам режиссер с конца августа прошлого года сидит под домашним арестом по обвинению по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ - мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой граждан.

Дело о хищениях в "Седьмой студии" появилось еще в 2015 году. Но громким стало лишь в мае 2017 года

По той же статье и за ту же сумму обвиняются директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший генпродюсер и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший главбух Нина Масляева. По этому же уголовному делу сидит под домашним арестом с октября прошлого года и Софья Апфельбаум. Она в то время, которое интересует следствие, руководила департаментом государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры.

И если Серебренников, Итин и Масляева долгие месяцы следствия провели под домашним арестом, то Малобродский - в СИЗО. На сегодняшний день свою вину признала только Масляева. Она заключила сделку со следствием и дает признательные показания, в том числе на коллег. Для нее это может вылиться в меньший срок наказания, чем у ее бывших коллег. Напомним, что срок домашнего ареста входит в срок заключения.