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Рубрика: Происшествия
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Начался суд по делу бывшего сотрудника СКР Михаила Максименко
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск №7470 (7)
В Мосгорсуде прошли предварительные слушания по делу бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко, обвиняемого во взяточничестве.

Предварительное заседание согласно закону прошло в закрытом режиме, однако слушания по существу будут доступны для слушателей и представителей СМИ.

- Согласно решению суда процесс пройдет в открытом режиме, - сообщил журналистам прокурор Борис Локтионов.

По его словам, в материалах дела в отношении офицера есть один секретный том.

Экс-начальник УФНС по Владимирской области задержан за крупную взятку

- Когда мы дойдем до его изучения, суд попросит слушателей удалиться, - сказал прокурор.

Также стало известно, что суд постановил продлить срок содержания Максименко под стражей до 27 июня. Свою вину офицер не признает ни по одному из эпизодов.

Трое высокопоставленных сотрудников СК - Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров - были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Им было предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору. Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство.

Кроме того, в конце декабря 2017 года по обвинению в получении взятки от криминального лидера Захария Калашова был арестован бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу столицы Алексей Крамаренко, который до этого был в статусе свидетеля.

В материалах дела офицера Следственного комитета Михаила Максименко есть один секретный том

По данным следствия, в 2016 году Максименко вместе с соучастником получил 500 тысяч евро за способствование совершению незаконных действий по одному из уголовных дел, которое расследовало территориальное подразделение СК РФ. Также он обвиняется в получении в 2015 году взятки в 50 тысяч долларов за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как сообщалось ранее со ссылкой на материалы дела, высокопоставленные сотрудники СК, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, известным в криминальных кругах как Шакро Молодой, получили взятку в 500 тысяч евро. Эти деньги, по данным следствия, предназначались за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец. Тот проходит обвиняемым по делу о стрельбе у ресторана на Рочдельской улице.

Как считает следствие, Шакро Молодой передал сотрудникам СКР деньги для освобождения из СИЗО Итальянца. Против него сначала завели дело по "облегченной" статье, а после этого не стали продлевать арест. Оперативники ФСБ задержали Кочуйкова сразу после того, как он вышел на свободу из "Матросской Тишины". Всего по делу о перестрелке на Рочдельской проходит 14 человек.

В декабре 2015 года они прибыли в один из ресторанов, где стали вымогать у его владелицы 8 миллионов рублей. Владелица ресторана позвала бывших сотрудников правоохранительных органов. В итоге между двумя группами завязалась перестрелка, в ходе которой были убиты два человека.

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