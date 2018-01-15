К 4 годам лишения свободы приговорил Басманный суд Москвы мужчину, сообщившего на Курском вокзале о якобы находящемся в его вещах взрывном устройстве. Об этом рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"Суд вынес приговор ранее судимому 52-летнему жителю Владимирской области, признав его виновным по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы и путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием за совершение другого преступления окончательно - в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили в транспортной прокуратуре.

Преступление было совершено в апреле 2017 года. Приезжий гражданин, находясь в состоянии явно навеселе, проходя через рамку металлоискателя на Курском вокзале сообщил контролеру, что в его пакете якобы находится взрывное устройство, после чего бросил его ему под ноги. Из павильона вокзала пришлось эвакуировать всех людей, а на место ЧП были вызваны полицейские с собаками и специалисты по разминированию. В итоге взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Но шутника тут же задержали. Совершил преступление, согласно приговору, осужденный "из хулиганских побуждений". 4 года же он получил, поскольку ранее уже был осужден к условному сроку.

Напомним, с осени прошлого года российские города накрыла волна "телефонного терроризма". Неизвестные с помощью ip-телефонии осуществляли звонки в школы, торговые центры, аэропорты. В итоге все звонки оказались ложными. А вот ущерб от эвакуации и привлечения правоохранительных и экстренных служб оказался вполне реальным. Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что удалось установить подозреваемых в организации и проведении этой атаки. По его словам, все они находятся за рубежом.

Проходя через рамку, осужденный сообщил контролеру, что в его пакете находится взрывное устройство

В начале текущего года вступил в силу закон, ужесточающий уголовную ответственность за "телефонный терроризм". В случае если заведомо ложное сообщение о бомбе приведет к смерти человека, обвиняемому будет грозить 10 лет лишения свободы. За ложные звонки, цель которых дестабилизировать деятельность органов власти, наказание предусматривает от 6 до 8 лет колонии.