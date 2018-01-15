В Подмосковье насмерть замерзли четыре человека

В Московской области насмерть замерзли четыре человека, которые пытались согреться в самодельном доме.

Их тела были обнаружены в Истринском районе, сообщила пресс-служба ГСУ СК региона. Нашли погибших охранники крупного мусорного полигона близ деревни Обновленный труд. Никаких признаков насильственной смерти на телах не было. Чтобы установить причины смерти, следователи назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.

По предварительным данным, люди получили смертельное переохлаждение вечером 12 января во время похолодания. ГСУ организовало доследственную проверку.