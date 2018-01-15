Такую сумму наличностью из столичной квартиры давно не выносили. В ночь на субботу в жилом доме на Сельскохозяйственной улице в Москве произошла кража - кто-то проник в помещение и вынес 12 миллионов рублей, 350 тысяч долларов и 250 тысяч евро (суммарно около 48,9 миллиона рублей).

Полиция пока ищет этого преступника, а вот серийного вора из элитных домовладений уже поймали.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержан 36-летний уроженец Липецка, подозреваемый в многочисленных кражах из частных домов в Московской области. Задержали его сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Одинцовское" и УМВД России по городскому округу Красногорск. В элитные дома он проникал через окна и похищал личные вещи, деньги и ювелирные украшения.

"При обыске по месту его проживания полицейскими обнаружено 6 мобильных телефонов, 10 сим-карт, ювелирные украшения, элитный алкоголь, пластиковые карты, бытовая электротехника, наручные и настольные часы, коллекционные монеты", - рассказала Ирина Волк.

Уже доказана его причастность к 16 кражам на территории Красногорского и Одинцовского районов Подмосковья. Общая сумма причиненного ущерба превысила 15 миллионов рублей.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"