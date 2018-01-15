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Рубрика: Происшествия
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Где деньги лежали

Из столичной квартиры украли 50 миллионов рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)

Такую сумму наличностью из столичной квартиры давно не выносили. В ночь на субботу в жилом доме на Сельскохозяйственной улице в Москве произошла кража - кто-то проник в помещение и вынес 12 миллионов рублей, 350 тысяч долларов и 250 тысяч евро (суммарно около 48,9 миллиона рублей).

Полиция пока ищет этого преступника, а вот серийного вора из элитных домовладений уже поймали.

Кражи стали самым распространенным преступлением в РФ в 2017 году

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержан 36-летний уроженец Липецка, подозреваемый в многочисленных кражах из частных домов в Московской области. Задержали его сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Одинцовское" и УМВД России по городскому округу Красногорск. В элитные дома он проникал через окна и похищал личные вещи, деньги и ювелирные украшения.

"При обыске по месту его проживания полицейскими обнаружено 6 мобильных телефонов, 10 сим-карт, ювелирные украшения, элитный алкоголь, пластиковые карты, бытовая электротехника, наручные и настольные часы, коллекционные монеты", - рассказала Ирина Волк.

Уже доказана его причастность к 16 кражам на территории Красногорского и Одинцовского районов Подмосковья. Общая сумма причиненного ущерба превысила 15 миллионов рублей.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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