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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Патроны в чемодане

В Шереметьево задержали военную контрабанду
Текст: Владимир Богданов
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)
Результаты досмотра багажа 30-летнего гражданина Венгрии, вылетавшего из Москвы в Будапешт, удивили даже видавших всякое сотрудников Шереметьевской таможни.

Как сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы, у иностранца в чемоданах были обнаружены пластмассовые и барабанные магазины для автомата Калашникова общим количеством 65 штук, приклады, накладки и другие части огнестрельного оружия, а также 40 светозвуковых патронов в заводской упаковке. По словам пассажира, их он приобрел на одном из столичных рынков . Но соответствующего разрешения на вывоз такого товара у него не было.

Не смог он вразумительно объяснить, зачем он вывозил такое количество комплектующих для автоматов.

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В пресс-службе ФТС заявили, что давно не находили такого количества военной контрабанды в багаже авиапассажиров. Последний такой случай произошел в июне прошлого года в Шереметьево. Тогда таможенники в посылке, отправляемой в США, обнаружили 17 запчастей к автомату АКМ и пулемету РПК.

В отношении задержанного авиапассажира проводятся доследственные проверки. Следствие пытается установить, где он купил светошумовые патроны.

В пресс-службе ФТС корреспонденту "РГ" уточнили, что части огнестрельного оружия и патроны можно провозить через границу только при наличии разрешения МВД на право перемещения оружия через границу.

Задержанному грозит уголовная ответственность по статье УК: контрабанда огнестрельного оружия и запчастей к нему. Санкция по ней предусматривает до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

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