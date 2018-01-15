Водитель в Москве сбил полицейского

В Москве водитель машины сбил полицейского и прокатил его на капоте после того, как тот решил проверить его документы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Красного Маяка днем 12 января.

Сотрудники правоохранительных органов заметили автомобиль ВАЗ-2114, у которой госномера были закрыты листком бумаги. Как только один из полицейских вышел из патрульной машины, чтобы проверить документы водителя, тот начал движение, провез полицейского около 7 метров на капоте, после чего попытался скрыться.

После погони 52-летнего гостя столицы задержали. Возбуждено уголовное дело, полицейский получил ушибы, ему оказали медицинскую помощь.