Орловский областной суд поставил точку в затянувшемся споре жительницы Орла с агрофирмой, по вине которой произошло ДТП. Осенью 2016 года девушка в аварии на грязной дороге разбила машину и только по счастливой случайности осталась жива.

ДТП произошло в Орловском районе в октябре 2016 года. Вечер не был поздним, но уже стемнело. Автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого сидела девушка, попал на скользкий участок трассы. Машину занесло, она съехала в кювет и перевернулась. Лишь по счастливому стечению обстоятельств серьезных травм автоледи не получила. Сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия и составили протокол.

Из него следует, что причиной аварии стала скользкая дорога. Причем виновата оказалась вовсе не погода. Инспектор зафиксировал, что дорожное покрытие загрязнено влажным грунтом. Выяснилось, что в тот день местная агрофирма собирала урожай сахарной свеклы. Грузовики выезжали с полей на трассу и нанесли грязи. На ней-то и "поскользнулась" малолитражка.

Агрокомпания своей вины не признала. Ее представители настаивали на том, что девушка попросту не справилась с управлением. В суде они продемонстрировали приказ-наряд. Согласно ему, в день аварии фирма выпустила на трассу трактор МТЗ, который убирал за грузовиками грязь щеткой.

Но достоверно доказать это фирма не смогла. Суд посчитал, что пресловутый наряд могли составить и после ДТП. Кроме того, была назначена автотехническая экспертиза. Согласно заключению, в сложившейся на момент ДТП ситуации водитель не располагала возможностью предотвратить происшествие.

Всего агрофирме придстоит выплатить более 165 тысяч

С технической точки зрения причиной заноса с последующим съездом в кювет и опрокидыванием автомобиля стало именно наслоение мокрого грунта на локальном участке проезжей части. Суд указал и на то, что на дороге не было выставлено информационных знаков, которые могли бы предупредить о скользком участке. Так как было уже темно, автоледи не заметила опасности и не снизила скорость.

В суде девушка потребовала возмещения убытков. Спасти автомобиль не удалось. Эксперт подтвердил, что он не подлежал ремонту. Сумму ущерба суд рассчитал по простой формуле как разницу между рыночной стоимостью автомобиля на момент ДТП и его годными остатками. Она составила 119,7 тысячи рублей. Агрофирму обязали выплатить их истице. Кроме того, с ответчика взыскана стоимость исследования специалиста, расходы по проведению экспертизы и другие услуги. Всего агрофирме придется выплатить более 165 тысяч.