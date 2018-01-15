На границе Приморья с Китаем спасли краснокнижного грифа

Черный гриф поселился в приморском центре "Тигр". Краснокнижную птицу спасли у российско-китайской границы. Об этом "РГ" сообщила начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова.

Пограничники узнали о "нарушителе" после срабатывания сигнала погранзаграждения. Прибывшая на место тревожная группа обнаружила, что система сработала из-за дикой птицы. Случайно спикировав в пограничное заграждение, гриф повредил крыло и не мог самостоятельно взлететь. Военные доставили его в подразделение, накормили и связались со специалистами.

В Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных грифу оказали ветеринарную помощь и назвали Туманганом - в честь реки на границе России, Китая и КНДР. Благодаря должному уходу он быстро пошел на поправку.

- Сейчас Туманган уже не находится в стрессовом состоянии, а его крыло пришло в норму. Совсем скоро птицу выпустят на волю в юго-западной части Приморья. Здесь находится нацпарк "Земля леопарда" и другие охраняемые территории. Для краснокнижных птиц это своеобразная "зона безопасности", где их не беспокоят люди, - рассказала инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда" и зоолог МРОО "Центр "Тигр" Екатерина Блидченко.

К слову, случай с Туманганом - не первый опыт спасения черных грифов в Центре реабилитации. Ранее там выходили грифа Бамбура, который уже вернулся в дикую природу.

Справка "РГ"

Черный гриф - одна из крупнейших хищных птиц. Признан одним из самых уязвимых пернатых России, где всего их насчитывается около 700-900 особей. На юго-запад Приморья грифы прилетают из Китая на зимовку. Уникальный санитар дикой природы, занесенный в Красную Книгу России, черный гриф никогда не охотится на живых зверей, а довольствуется падалью.