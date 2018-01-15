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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке капитана судна наградили за спасение корейских рыбаков

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

Благодарность главного управления МЧС России по Камчатскому краю за спасение трех моряков из КНДР получил капитан судна "Петр Ильичев" Анатолий Пименов, сообщается на сайте ведомства.

Благодарность вручена за мужество и героизм, своевременные, грамотные, решительные действия, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Южнокорейские пограничники спасли дрейфовавших в море рыбаков КНДР

Инцидент произошел в Японском море 10 декабря, когда судно "Петр Ильичев" находилось в исключительной экономической зоне КНДР, следуя в южнокорейский порт Пусан. Один из матросов услышал крики о помощи и сообщил капитану о том, что на воде замечена деревянная шхуна с тремя рыбаками.

Трое из поднятых на борт российского судна были живы, но имели обморожения, один их товарищ погиб накануне. Его тело также подняли на борт. Спасенным оказали первую помощь: переодели в сухую одежду, предоставили душ и еду. Рыбаков доставили во Владивосток.

Как выяснилось позднее, шхуна вышла в море 6 декабря. Вскоре у нее заглох двигатель, потом обнаружилась течь, и судно начало тонуть.

К медали МЧС России "За спасение погибающих на водах" представят и других членов экипажа "Петра Ильичева". Соответствующие документы уже направлены в департамент кадровой политики МЧС России.

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