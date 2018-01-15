На Колыме из-за морозов закрыли школы

В пяти школах Сусуманского городского округа Магаданской области в понедельник отменили занятия. Причиной объявления выходного дня для учащихся 1-11 классов стали сильные морозы, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального главка МЧС.

По сведениям синоптиков, ночью 15 января столбики термометров в Сусумане опустились до минус 50 градусов, днем температура воздуха не поднимется выше отметки минус 43. В течение всей недели морозы сохранятся.

В МЧС отмечают, что несмотря на такие низкие температуры, все объекты топливно-энергетического комплекса и ЖКХ работают в нормальном режиме.

Колымчанам спасатели советуют воздержаться от дальних поездок, а туристам и охотникам - переждать стужу в населенных пунктах.