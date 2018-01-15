Обвиняемому в убийстве хабаровского пауэрлифтера продлили арест

Хабаровский краевой суд на полгода продлил арест Анара Аллахверанова, которого обвиняют в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

- Мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена по 29 июня 2018 года, - сообщил ТАСС представитель суда.

По его словам, следующее судебное слушание состоится 23 января.

Напомним, драка между пауэрлифтером Андреем Драчевым и бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым произошла 20 августа прошлого года у кафе в центре Хабаровска. Последний нанес спортсмену несколько ударов, которые оказались смертельными. Аллахверанов около месяца скрывался от правоохранителей, но затем сам пришел в полицию. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы.