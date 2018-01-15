В Хабаровске начался суд по делу об убийстве пауэрлифтера Драчева

Предварительные слушания по делу об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева начались в Хабаровском краевом суде.

Как сообщил ТАСС представитель суда, во время сегодняшнего процесса, который проходит в закрытом режиме, могут быть рассмотрены ходатайства двух сторон: о продлении ареста Аллахверанова, об исключении некоторых доказательств из числа допустимых. Также будет назначена дата первого судебного заседания.

Напомним, известный пауэрлифтер Андрей Драчев погиб 20 августа возле одного из кафе в центре Хабаровска во время драки. Обвиняемый в убийстве 25-летний Анар Аллахверанов почти месяц скрывался от следствия, но затем сам явился с повинной. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

Фигурантами уголовных дел также стали не предотвратившие драку сотрудники Росгвардии и сержант полиции, отдыхавший в компании Аллахверанова. Последний был уволен со службы.