Новости

На Урале завершено расследование перестрелки в цыганском поселке 20:49
Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет 20:35
Росгвардия проверит охрану школ в стране после ЧП в Перми 20:25
Евросоюз намерен исключить 8 стран из черного списка оффшоров 20:23
Украина отменила санкции против российского угольного предприятия 20:14
На Горьковском направлении восстановлено движение электричек 19:58
Венгрия выразила недовольство украинскими законопроектами 19:55
Министр образования прилетит в Пермь для выяснения причин ЧП в школе 19:55
Симоньян посоветовала президенту Франции перечитать конституцию 19:53
Gelandewagen "гонщика" Шамсуарова продали за 6 миллионов рублей 19:43
Первые машины проекта "Кортеж" передали в эксплуатацию 19:39
Посол Гаити: Слова Трампа о "грязных дырах" причинили боль народу республики 19:20
Фестиваль в Роттердаме покажет три российских фильма 19:10
Число отравившихся в школе в Люберцах достигло 61 человека 19:02
Мэр Москвы поручил помочь пассажирам на Горьковском направлении 18:55
В Перми после резни в школе прооперировали пять человек 18:53
Минтранс объявил конкурс для юных талантов 18:36
Создателей фэнтези "Скиф" внесли в базу украинского сайта "Миротворец" 18:35
Актриса рассказала, как ее растлили на съемках фильма Джеймса Кэмерона 18:32
На новогодние праздники приставы выпустили за границу 232 должника 18:30
Мария Шарапова может получить wild card турнира в Санкт-Петербурге 18:25
Беларусь в Новом году стала "меккой" для российских туристов 18:24
Вышел трейлер одиозной французской комедии "До свидания там, наверху" 18:21
Новый фильм Стивена Спилберга с Томом Хэнксом попал под запрет 18:17
В семье умерших в Новгороде младенцев рассказали подробности трагедии 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
15.01.2018 19:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Термометры трещат

В республике ввели режим ЧС из-за сильных холодов
Текст: Владимир Таюрский
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)
В Якутии люди выживают в морозы, при которых замерзают уличные термометры. В республике крещенские минус 60. Правительственная комиссия ввела режим повышенной готовности в связи с сильными холодами. В такую погоду высок риск аварий на транспорте, поскольку дороги и аэродромы тонут в густом тумане, а вероятность пожаров возрастает кратно из-за того, что население массово включает обогреватели.
Для самих якутян такая погода в январе - дело привычное. Даже школьники ходят на занятия. Фото: Мария Васильева/Ясиа.ru Для самих якутян такая погода в январе - дело привычное. Даже школьники ходят на занятия. Фото: Мария Васильева/Ясиа.ru
Для самих якутян такая погода в январе - дело привычное. Даже школьники ходят на занятия. Фото: Мария Васильева/Ясиа.ru

Более 20 якутских метеостанций отметили понижение температуры до 45 градусов и ниже. Самые лютые холода установились в Оймяконском и Верхоянском районах. Там лопаются либо замерзают бытовые уличные термометры. Они не рассчитаны на морозы в 58 - 60 градусов.

Фото: Константин Завражин/РГ
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь

А вот для самих якутян такая погода в середине января - дело привычное. Конечно, люди стараются без нужды не покидать жилье, но отсидеться в тепле получается не у всех. Владельцам скота приходится гонять животных на водопой, предварительно надев коровам на вымя меховые лифчики - местное изобретение. Рыбаки в любой холод занимаются своим делом, протаскивая подо льдом невода. Закутанные в неимоверное количество одежды продавцы мороженой рыбы с утра занимают свои места в открытых торговых рядах, и вокруг толпятся покупатели. Даже школьники ходят на занятия. К примеру, в Оймяконском районе уроки для старшеклассников отменили лишь после того, как столбик термометра опустился ниже 56-градусной отметки. Так положено. Сейчас там - минус 58.

Трудно поверить, но в селе Чурапча в любую непогоду окунаются в прорубь... пенсионеры. Для сельского оздоровительного клуба "Чэбдик" не существует морозов, которые заставили бы стариков отказаться от этой зимней забавы. Престарелые "моржи" утверждают, что купание в ледяной воде очень хорошо сказывается на их здоровье. Прорубь, которую на ночь закрывают крышкой, чтобы не сильно промерзала, всегда готова принять ныряльщиков.

В Оймяконском улусе уроки отменили только после того, как столбик термометра опустился ниже 56 градусов

Как утверждают видавшие виды якутские спасатели, если относиться к холоду с должным почтением, он не страшен. Беду может принести только людская беспечность. В минувшие выходные неподалеку от Якутска двое молодых людей замерзли насмерть, отправившись в 54-градусный мороз в тайгу на машине. Автомобиль сломался. Попытки отогреться у огня не помогли: никакой костер в такой страшный холод не спасет, если на человеке нет зимней одежды.

Главное сегодня

Голодец: Меры безопасности в школах после ЧП в Перми могут усилить
Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет
Песков: Тема внесудебной блокировки экстремистских сайтов подлежит проработке
Избирательный штаб Путина собрал свыше 700 тысяч подписей
СК завершил расследование "дела Серебренникова"