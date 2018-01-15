В Якутии люди выживают в морозы, при которых замерзают уличные термометры. В республике крещенские минус 60. Правительственная комиссия ввела режим повышенной готовности в связи с сильными холодами. В такую погоду высок риск аварий на транспорте, поскольку дороги и аэродромы тонут в густом тумане, а вероятность пожаров возрастает кратно из-за того, что население массово включает обогреватели.

Для самих якутян такая погода в январе - дело привычное. Даже школьники ходят на занятия. Фото: Мария Васильева/Ясиа.ru

Более 20 якутских метеостанций отметили понижение температуры до 45 градусов и ниже. Самые лютые холода установились в Оймяконском и Верхоянском районах. Там лопаются либо замерзают бытовые уличные термометры. Они не рассчитаны на морозы в 58 - 60 градусов.

А вот для самих якутян такая погода в середине января - дело привычное. Конечно, люди стараются без нужды не покидать жилье, но отсидеться в тепле получается не у всех. Владельцам скота приходится гонять животных на водопой, предварительно надев коровам на вымя меховые лифчики - местное изобретение. Рыбаки в любой холод занимаются своим делом, протаскивая подо льдом невода. Закутанные в неимоверное количество одежды продавцы мороженой рыбы с утра занимают свои места в открытых торговых рядах, и вокруг толпятся покупатели. Даже школьники ходят на занятия. К примеру, в Оймяконском районе уроки для старшеклассников отменили лишь после того, как столбик термометра опустился ниже 56-градусной отметки. Так положено. Сейчас там - минус 58.

Трудно поверить, но в селе Чурапча в любую непогоду окунаются в прорубь... пенсионеры. Для сельского оздоровительного клуба "Чэбдик" не существует морозов, которые заставили бы стариков отказаться от этой зимней забавы. Престарелые "моржи" утверждают, что купание в ледяной воде очень хорошо сказывается на их здоровье. Прорубь, которую на ночь закрывают крышкой, чтобы не сильно промерзала, всегда готова принять ныряльщиков.

В Оймяконском улусе уроки отменили только после того, как столбик термометра опустился ниже 56 градусов

Как утверждают видавшие виды якутские спасатели, если относиться к холоду с должным почтением, он не страшен. Беду может принести только людская беспечность. В минувшие выходные неподалеку от Якутска двое молодых людей замерзли насмерть, отправившись в 54-градусный мороз в тайгу на машине. Автомобиль сломался. Попытки отогреться у огня не помогли: никакой костер в такой страшный холод не спасет, если на человеке нет зимней одежды.