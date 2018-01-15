Морозы в Якутии приблизились к 60-градусной отметке

Крещенские морозы пришли на территорию Якутии. Местами температура воздуха приближается к 60-градусной отметке.

Самые сильные холода сейчас - в Оймяконском районе. В течение всей предстоящей недели, по прогнозам синоптиков, температура воздуха там будет держаться на уровне минус 56-58 градусов. На один-два градуса "теплее" в Верхоянском районе. Всего же 21 метеостанция на территории республики зафиксировала в понедельник 45 и больше градусов мороза.

В Якутске в самую холодную ночь воздух остывал до 49 градусов. Сейчас холода здесь немного отпустили - в понедельник утром было зафиксировано 42 градуса. Оттепелью это назвать нельзя, улицы города по-прежнему окутаны густым морозным смогом, но все школьники пошли на занятия - уроки для младших классов здесь отменяют лишь при 45 градусах.

Не отменяются и крещенские купели. В Якутии для желающих окунуться устанавливают теплые палатки, в которых люди чувствуют себя комфортно, даже если на улице - лютая стужа.

В сильные холода спасатели, подразделения МЧС и другие экстренные службы всегда находятся в состоянии повышенной готовности. В случае любого ЧП, при котором люди оказываются на морозе, счет идет на минуты. В выходные спасатели выручили из беды экипаж "КамАЗа", сломавшегося на трассе. К счастью, это случилось неподалеку от Якутска, и помощь подоспела вовремя.