Появилось видео задержания зачинщика драки на ножах в школе Перми

В интернете появилось видео задержания зачинщика драки на ножах в пермской школе.

По данным полиции, поножовщину устроили двое подростков - старшеклассник и бывший ученик школы. По предварительной информации, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психдиспансере.

Напомним, ЧП произошло в школе №127 Мотовилихинского района. Между двумя подростками завязалась драка на ножах, в результате которой были ранены 15 человек, среди которых пытавшаяся защитить детей учительница. Педагог и одна из пострадавших учениц находятся сейчас в реанимации.

СК региона возбудил уголовное дело о покушении на убийство. На месте происшествия работают полиция и Росгвардия. Задержанных подозреваемых в ближайшее время допросят.