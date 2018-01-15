Стали известны подробности поножовщины в пермской школе

Стали известны подробности нападения на школу №127 в Перми. Около 10 часов утра по местному времени раздались крики около кабинетов 308 и 309, где занимаются младшеклассники, рассказал корреспонденту "РГ" на месте происшествия ученик девятого класса. После этого учителя велели школьникам уходить.

Часть детей спряталась в спортзале, некоторым удалось убежать в близлежащий торговый центр и соседнюю школу. Раненые оказались в торговом центре, куда вызвали скорую помощь.

В региональном управлении СК РФ корреспонденту "РГ" назвали уточненное число пострадавших - 13 человек. Среди них двое затеявших драку учеников и учительница. Все они находятся в больнице.

Ранее СК возбудил дело о покушении на убийство. По данным ведомства, двое школьников устроили драку на ножах. Другие ученики и педагоги пытались их разнять.