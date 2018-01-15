Новости

На Урале завершено расследование перестрелки в цыганском поселке 20:49
Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет 20:35
Росгвардия проверит охрану школ в стране после ЧП в Перми 20:25
Евросоюз намерен исключить 8 стран из черного списка оффшоров 20:23
Украина отменила санкции против российского угольного предприятия 20:14
На Горьковском направлении восстановлено движение электричек 19:58
Венгрия выразила недовольство украинскими законопроектами 19:55
Министр образования прилетит в Пермь для выяснения причин ЧП в школе 19:55
Симоньян посоветовала президенту Франции перечитать конституцию 19:53
Gelandewagen "гонщика" Шамсуарова продали за 6 миллионов рублей 19:43
Первые машины проекта "Кортеж" передали в эксплуатацию 19:39
Посол Гаити: Слова Трампа о "грязных дырах" причинили боль народу республики 19:20
Фестиваль в Роттердаме покажет три российских фильма 19:10
Число отравившихся в школе в Люберцах достигло 61 человека 19:02
Мэр Москвы поручил помочь пассажирам на Горьковском направлении 18:55
В Перми после резни в школе прооперировали пять человек 18:53
Минтранс объявил конкурс для юных талантов 18:36
Создателей фэнтези "Скиф" внесли в базу украинского сайта "Миротворец" 18:35
Актриса рассказала, как ее растлили на съемках фильма Джеймса Кэмерона 18:32
На новогодние праздники приставы выпустили за границу 232 должника 18:30
Мария Шарапова может получить wild card турнира в Санкт-Петербурге 18:25
Беларусь в Новом году стала "меккой" для российских туристов 18:24
Вышел трейлер одиозной французской комедии "До свидания там, наверху" 18:21
Новый фильм Стивена Спилберга с Томом Хэнксом попал под запрет 18:17
В семье умерших в Новгороде младенцев рассказали подробности трагедии 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
15.01.2018 19:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кому дешевле

В Мордовии продлили ипотеку под пять процентов
Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)
В Мордовии вновь продлили уникальную программу льготной ипотеки: приобрести жилье под пять процентов годовых можно до апреля. Об этом "РГ" сообщили в правительстве региона.
Фото: depositphotos.com
В Минстрое допустили снижение ставки по ипотеке до 6 процентов

Не имеющая аналогов в стране программа была запущена в республике два года назад. Пойти на этот шаг местные власти заставила патовая ситуация, сложившаяся на рынке жилья в 2015 году. Квартиры в новостройках тогда продавались с большим трудом. Высокие процентные ставки по ипотеке, отягощенные массой дополнительных условий, сделали кредиты на жилье неподъемными для многих семей.

Последствия очень быстро ощутили на себе строители и производители стройматериалов, а потом - и региональный бюджет: стали расти долги по налогам и сборам.

В этих условиях руководство Мордовии решилось на радикальный шаг. Согласно новым правилам, получая ипотечный кредит под 12 процентов годовых, заемщик оплачивал лишь пять: остальное компенсировал республиканский бюджет.

При этом воспользоваться такой льготой может практически любой житель республики. Ежемесячная компенсация предоставляется без учета нуждаемости в улучшении жилищных условий, а также без учета совокупного дохода семьи.

Условий всего два: стоимость квадратного метра приобретаемого жилья на первичном рынке не должна превышать 44 000 рублей. При этом указанное жилое помещение должно находиться на территории Мордовии.

Эксперимент оказался удачным: эта мера помогла не только справить новоселье тысячам семей, но и значительно оживить ситуацию на рынке недвижимости.

Фото: depositphotos.com
Ипотека для семей с низкими доходами станет доступнее

Так, в 2016-м в республике было возведено 60 тысяч квадратных метров ипотечного жилья - это в два раза больше, чем годом ранее. Количество выданных ипотечных кредитов выросло в полтора раза.

- Программа доказала свою эффективность, ее участниками стали уже более 3000 человек, - заявил по этому поводу глава РМ Владимир Волков.

К тому же, бюджет региона при этом получил приятный бонус: оказалось, что рост налоговых поступлений от застройщиков не только компенсировал затраты на предоставление компенсации процентной ставки, но и перекрыл их. Благодаря льготной ипотеке в строительную отрасль было инвестировано более шести миллиардов рублей. По итогам 2017 года в строительстве был зафиксирован десятипроцентный рост.

По информации минсоцтрудзанятости РМ, ежемесячная компенсация по уплате процентов предоставляется в случае получения заемщиком кредита с 8 июля 2015 года по 31 октября 2017 года, если процентная ставка по нему не выше 12 процентов.

А также в случае получения займа с 1 ноября 2017 года до 1 апреля 2018 года - если процентная ставка по нему не выше десяти процентов.

Главное сегодня

Голодец: Меры безопасности в школах после ЧП в Перми могут усилить
Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет
Песков: Тема внесудебной блокировки экстремистских сайтов подлежит проработке
Избирательный штаб Путина собрал свыше 700 тысяч подписей
СК завершил расследование "дела Серебренникова"