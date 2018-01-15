В Мордовии вновь продлили уникальную программу льготной ипотеки: приобрести жилье под пять процентов годовых можно до апреля. Об этом "РГ" сообщили в правительстве региона.

Не имеющая аналогов в стране программа была запущена в республике два года назад. Пойти на этот шаг местные власти заставила патовая ситуация, сложившаяся на рынке жилья в 2015 году. Квартиры в новостройках тогда продавались с большим трудом. Высокие процентные ставки по ипотеке, отягощенные массой дополнительных условий, сделали кредиты на жилье неподъемными для многих семей.

Последствия очень быстро ощутили на себе строители и производители стройматериалов, а потом - и региональный бюджет: стали расти долги по налогам и сборам.

В этих условиях руководство Мордовии решилось на радикальный шаг. Согласно новым правилам, получая ипотечный кредит под 12 процентов годовых, заемщик оплачивал лишь пять: остальное компенсировал республиканский бюджет.

При этом воспользоваться такой льготой может практически любой житель республики. Ежемесячная компенсация предоставляется без учета нуждаемости в улучшении жилищных условий, а также без учета совокупного дохода семьи.

Условий всего два: стоимость квадратного метра приобретаемого жилья на первичном рынке не должна превышать 44 000 рублей. При этом указанное жилое помещение должно находиться на территории Мордовии.

Эксперимент оказался удачным: эта мера помогла не только справить новоселье тысячам семей, но и значительно оживить ситуацию на рынке недвижимости.

Так, в 2016-м в республике было возведено 60 тысяч квадратных метров ипотечного жилья - это в два раза больше, чем годом ранее. Количество выданных ипотечных кредитов выросло в полтора раза.

- Программа доказала свою эффективность, ее участниками стали уже более 3000 человек, - заявил по этому поводу глава РМ Владимир Волков.

К тому же, бюджет региона при этом получил приятный бонус: оказалось, что рост налоговых поступлений от застройщиков не только компенсировал затраты на предоставление компенсации процентной ставки, но и перекрыл их. Благодаря льготной ипотеке в строительную отрасль было инвестировано более шести миллиардов рублей. По итогам 2017 года в строительстве был зафиксирован десятипроцентный рост.

По информации минсоцтрудзанятости РМ, ежемесячная компенсация по уплате процентов предоставляется в случае получения заемщиком кредита с 8 июля 2015 года по 31 октября 2017 года, если процентная ставка по нему не выше 12 процентов.

А также в случае получения займа с 1 ноября 2017 года до 1 апреля 2018 года - если процентная ставка по нему не выше десяти процентов.