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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Продается... музей

Владелец частной экспозиции объявил о распродаже реликвий семьи Ростроповичей
Текст: Валентина Зотикова
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)
Предметом спора стал частный музей семьи Ростроповичей в Оренбурге: его владелец и хранитель Юрий Гончарук объявил о том, что продает экспозицию. Он заявил о том, что ранее предлагал передать раритеты в дар области - при условии выкупа помещения музея, однако получил отказ.
Ко всему, что связано с пребыванием в оренбурге династии знаменитых музыкантов, в городе относятся трепетно. Фото: Музей истории Оренбурга Ко всему, что связано с пребыванием в оренбурге династии знаменитых музыкантов, в городе относятся трепетно. Фото: Музей истории Оренбурга
Ко всему, что связано с пребыванием в оренбурге династии знаменитых музыкантов, в городе относятся трепетно. Фото: Музей истории Оренбурга
Фото: Сергей Куксин
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"В этом доме в 1941-1943 годах в эвакуации проживала семья выдающихся музыкантов Леопольда и Мстислава Ростроповичей" - гласит табличка на стене старого одноэтажного дома на улице Зиминской. Ко всему, что связано с пребыванием в Оренбурге династии знаменитых музыкантов, в городе относятся трепетно. Здесь проводят международный музыкальный фестиваль памяти великого маэстро, имя Мстислава и Леопольда Ростроповичей носит Оренбургский государственный институт искусств. Семейная история Ростроповичей тесно связана с Оренбургом - это родина матери, деда и прадеда Мстислава Ростроповича. Позднее семья обосновалась в Баку, где и родился будущий виртуоз виолончели. В Оренбурге Мстислав Ростропович впервые оказался в 1941-м подростком в эвакуации. Временным приютом для семьи стал дом на Зиминской, 25.

Сейчас здесь располагается муниципальный дом-музей Ростроповичей. Но одно крыло здания находится в частной собственности: в 1960 году Юрий и Ольга Гончаруки выкупили помещение у крестной великого музыканта Елены Адольфовны Лонткевич - вместе с мебелью, домашней утварью и дворовыми постройками. Владельцы также организовали экспозицию, однако официального статуса музей так и не получил.

В министерстве культуры и внешних связей региона подтвердили, что переговоры с владельцем частной экспозиции ведутся уже давно. Однако средств на покупку помещения у ведомства нет - они не заложены в бюджет.

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