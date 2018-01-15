Предметом спора стал частный музей семьи Ростроповичей в Оренбурге: его владелец и хранитель Юрий Гончарук объявил о том, что продает экспозицию. Он заявил о том, что ранее предлагал передать раритеты в дар области - при условии выкупа помещения музея, однако получил отказ.

"В этом доме в 1941-1943 годах в эвакуации проживала семья выдающихся музыкантов Леопольда и Мстислава Ростроповичей" - гласит табличка на стене старого одноэтажного дома на улице Зиминской. Ко всему, что связано с пребыванием в Оренбурге династии знаменитых музыкантов, в городе относятся трепетно. Здесь проводят международный музыкальный фестиваль памяти великого маэстро, имя Мстислава и Леопольда Ростроповичей носит Оренбургский государственный институт искусств. Семейная история Ростроповичей тесно связана с Оренбургом - это родина матери, деда и прадеда Мстислава Ростроповича. Позднее семья обосновалась в Баку, где и родился будущий виртуоз виолончели. В Оренбурге Мстислав Ростропович впервые оказался в 1941-м подростком в эвакуации. Временным приютом для семьи стал дом на Зиминской, 25.

Сейчас здесь располагается муниципальный дом-музей Ростроповичей. Но одно крыло здания находится в частной собственности: в 1960 году Юрий и Ольга Гончаруки выкупили помещение у крестной великого музыканта Елены Адольфовны Лонткевич - вместе с мебелью, домашней утварью и дворовыми постройками. Владельцы также организовали экспозицию, однако официального статуса музей так и не получил.

В министерстве культуры и внешних связей региона подтвердили, что переговоры с владельцем частной экспозиции ведутся уже давно. Однако средств на покупку помещения у ведомства нет - они не заложены в бюджет.