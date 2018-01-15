Восемь детей и педагог пострадали при нападении на школу в Перми

Восемь детей и учительница пострадали при нападении на школу № 127 в Перми. Об этом сообщает краевое министерство территориальной безопасности.

Травмы пострадавших устанавливаются, трое несовершеннолетних госпитализированы в детскую клиническую больницу № 15. Педагог отправлен на операцию.

По данным министерства, двух нападавших задержала полиция.

На месте происшествия работает 103 представителя оперативных служб и 33 единицы техники. Оперативный штаб возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников.

По одной из версий, которую выдвигают на месте событий, поножовщину устроили два ученика школы. Драку попытались разнять дети, а также педагог, в результате чего женщина получила удар ножом в область шеи.