В понедельник глава минкультуры Владимир Мединский представил трудовому коллективу Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) нового генерального директора - Ару Карапетяна. Новосибирцам новый руководитель знаком в качестве дирижера балетной постановки "Щелкунчик".

В выходной для театра день сотрудники приехали на встречу с новым руководителем. Министр поблагодарил их за это и поздравил с прошедшими праздниками, отметив, что НОВАТ за последние годы достиг выдающихся успехов: в 2017-м по сравнению с предыдущим периодом объем продаж билетов увеличился в два раза, продано билетов и оказано услуг на 300 миллионов рублей, на всех спектаклях - аншлаги. Министр считает, что немаловажную роль в этом сыграла команда под руководством исполняющей обязанности руководителя театра Снежаны Любарь (официально назначена на эту должность в апреле 2017 года. - Прим. ред.) и художественного руководителя Владимира Кехмана.

- Но, как на большом корабле, в театре должен быть капитан, который за все несет ответственность, - отметил Владимир Мединский, представляя гендиректора. Он сообщил, что, прежде чем назвать имя нового руководителя, были проведены многоступенчатый конкурс, согласования, в том числе с полпредом президента РФ в Сибирском округе и руководством Новосибирской области. В результате появилась кандидатура Ары Арамовича Карапетяна, который, как подчеркнул министр, двадцать лет работал в одном из крупнейших театров страны - Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, пройдя путь от дирижера до генерального директора. Кроме того, Карапетян работал с китайскими коллективами, был вице-президентом и артистическим директором Большого театра Харбина и Большого театра Тяньцзиня. По просьбе министра в сентябре прошлого года Ара Арамович стал кризисным управляющим Камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского в Москве, и отлично с этим справился.

- В марте прошлого года в Новосибирске я дирижировал оркестром театра, помню прежний театр и восторгаюсь изменениями, которые произошли здесь за последние годы. Хорошо знаком с творческой частью - потрясающими балетной и оперными труппами, оркестром, хором. Знаком с результатами работы - цифры показывают взрывной рост. Это феноменально! Потому что я понимаю, как сложно привлечь зрителя в театр. Мне предстоит познакомиться с управленческой частью, - сказал Ара Карапетян, признавшись, что мечтал стать частью новосибирского театра, но и помыслить не мог о таком качестве и оказанном доверии.

До Новосибирска Ара Карапетян 20 лет работал в Музтеатре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Исполняющая обязанности руководителя театра Снежана Любарь остается в должности первого заместителя генерального директора, а Владимир Кехман - художественным руководителем.