На такой шаг власти промышленного центра Ставропольского края - города Невинномысска - пошли, чтобы привлечь врачей и учителей, которых в нем катастрофически не хватает.

Производство в городе развивается, а вот сфера здравоохранения - в упадке. Нехватку медицинских работников испытывают все без исключения бюджетные учреждения. Дефицит составляет 108 врачей практически всех специальностей: отоларинголог, хирург, педиатр, терапевт, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и другие. А это почти 70 процентов от общего числа врачей города.

Решение позволить медицинским работникам, а также учителям и другим бюджетникам приватизировать жилье городские чиновники называют вынужденным шагом. В первую очередь эта мера направлена на молодых специалистов.

В Думе Невинномысска подготовили, а затем утвердили проект положения о приватизации служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города. Инициатором проекта выступила депутат Елена Ерхова.

- Нам просто критически не хватает врачей-специалистов, а с получением Невинномысском статуса территории опережающего социально-экономического развития необходимость в высококвалифицированных работниках возрастет. Но мы сможем сделать наш город более привлекательным для врачей, если у людей появится возможность приватизировать служебное жилье, - рассказала Елена Ерхова корреспонденту "Российской газеты".

Для того чтобы воспользоваться этой привилегией, надо соблюсти несколько принципиальных условий

При этом в городе понимают, что такая мера всей проблемы доступного жилья для медицинских работников не решит, но зато теперь "дефицитные" специалисты смогут бесплатно приватизировать жилые помещения, выделенные по договору социального найма. Кроме врачей, это решение Думы Невинномысска распространяется также на учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования.

Правда, для того чтобы воспользоваться этой привилегией, надо соблюсти несколько принципиальных условий. К примеру, стаж работы в том или ином учреждении здравоохранения или образования должен составлять не менее десяти лет, а сотрудник должен быть зарегистрирован и проживать в служебной квартире.

К тому же врач или учитель, который хочет приватизировать социальные квадраты, должен делать это впервые. В том случаее, если подобную процедуру ранее он уже проводил, в возможности сделать это вновь ему откажут.

- В Ставропольском крае до сих пор не было ничего подобного. Да и в России такие случаи единичные. Очень хотелось бы, чтобы наши учреждения здравоохранения и образования были полностью укомплектованы, особенно молодыми, креативными специалистами, - поделилась своим мнением заместитель главы администрации города Невинномысска Ирина Моргунова.