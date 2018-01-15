В этом году в помещениях детских садов и классах начальной школы республики установят системы видеонаблюдения, с помощью которых родители смогут в любой момент увидеть воочию, чем занимается их ребенок.

- Наши дошкольные и общеобразовательные учреждения ранее в целях безопасности были оснащены видеокамерами - на входе, в фойе, но в учебных кабинетах или детсадовских группах это будет впервые. Причем все - за счет спонсорских средств, на эти цели не потратим ни одного бюджетного рубля, - рассказали в министерстве образования и науки Ингушетии.

Сделать доброе дело вызвалась республиканская фирма, занимающаяся установкой такого оборудования. Родителям предоставят специальный пароль для входа в систему. Как заверил министр Юсуп Костоев, для них плата будет символической.

В любой момент, когда ребенок в детсаду или школе, его родственники смогут наблюдать, что он делает в реальном времени.

Это в том числе поможет взрослым скорректировать и собственные методы воспитания и обучения, а также исключить конфликты с воспитателями и учителями, которые, зная, что за ними наблюдают, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, будут всегда вести себя на рабочем месте корректно.

Во время болезни детей родители также смогут подключиться к системе и вместе с ребенком смотреть, что происходит в его классе или группе.

- Особенно это полезно для школьников, которые получат возможность участвовать в уроке виртуально и не пропустить, к примеру, изложение новой темы или повторение старой, - считают в республиканском минобрнауки.

На первом этапе новшество появится во всех 67 детских садах Ингушетии, параллельно специалисты начнут установку аппаратуры в школьных кабинетах, где занимаются ученики с первого по четвертый классы. Работы планируется завершить к лету.

Мнение

Беслан Беков, директор МОУ СОШ N1 города Сунжа Республики Ингушетия:

- С одной стороны, сильному учителю или воспитателю не стоит бояться того, что родители будут наблюдать за классом или группой в детском саду, куда ходят их дети, когда захотят. С другой - педагог, как и человек любой другой профессии, не застрахован от ошибок, и, наверно, если знаешь, что за тобой постоянно кто-то наблюдает, можно почувствовать дискомфорт, все мы - люди. Хотя, к примеру, учителя в нашей школе нередко дают открытые уроки и уже привыкли ко вниманию со стороны.