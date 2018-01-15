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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура Петербурга проверит падение ребенка в открытый люк

Текст: Дмитрий Григорьев (Санкт-Петербург)

Петербургская прокуратура начала проверку информации о падении ребенка в открытый люк в поселке Шушары.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас устанавливается, кому принадлежит этот люк и кто несет персональную ответственность за его эксплуатацию.

Само ЧП произошло накануне днем на Новгородском проспекте. Пятилетний ребенок провалился в люк. Достать его оттуда матери помогли случайные прохожие.

По имеющейся информации малыш только вымок, никаких серьезных травм он, к счастью, не получил.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Стоит добавить, что недавно "Водоканал" и ГУП "ТЭК" официально сообщали о рекордном количестве краж крышек люков в минувшем году. В 2017 году "Водоканал" не досчитался 640 крышек люков, а у ГУП "ТЭК" пропало 230 крышек.

По сравнению с 2016 годом количество этих краж увеличилось от двух до 10 раз.

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