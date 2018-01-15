В Новгороде следователи пришли в роддома после гибели четырех детей

Следственный комитет Новгородской области начал проверку обстоятельств, при которых в роддомах столицы региона погибли четыре младенца. Проверка началась не после отчетов руководителей медицинских учреждений, а из-за паники в соцсетях.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Новгородской области, при мониторинге постов популярных сообществ были обнаружены сообщения о гибели детей. В постах также указывалось, что дети были здоровы, а причиной их смерти стала неизвестная инфекция.

Сотрудники Следственного комитета немедленно начали проверку во всех медучреждениях города, где принимаются роды. Информация из соцсетей подтвердилась - дети погибли.

Примечательно, что, как правило, сообщения о смерти в медучреждениях в следственные органы поставляют сами больницы. Здесь же данные о смертях детей следователи оперативно не получили. Почему, сейчас выясняется.

Главный врач областного роддома Валерий Мишекурин в комментарии, переданном через пресс-службу правительства Новгородской области, подтвердил "РГ" факт гибели четырех младенцев в декабре. Но, по словам Мишекурина, произошло это не от инфекции, а из-за состояния здоровья детей.

Так, вскрытие показало, что у всех погибших были общие диагнозы: глубокая недоношенность, синдромы дыхательных расстройств и незрелость легких. Один из погибших детей весил 652 грамма, двое - 800 граммов и еще один 568 граммов. Двое младенцев скончались в первом новгородском роддоме, еще один - во втором роддоме и четвертый ребенок - в больнице Боровичей.

Тем не менее, родственники родителей погибших детей склоняются к мнению, что роженицы несвоевременно получили медицинскую помощь, и полагают, что младенцев можно было спасти.