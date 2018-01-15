Пассажирам, вылетающим из аэропорта Пулково, не нужно будет иметь бумажные билеты, чтобы пройти в "чистую зону". Хотя еще вчера шла речь о том, что с 15 января 2018 года без него уже не допустят к предполетному досмотру.

Пассажиры надеются, что в законе будет ясно прописано их право на проход по электронному билету. Фото: Reuters

Такое предписание ранее давал местный Ространснадзор, так как посчитал, что аэропорт нарушает букву федерального закона. Сейчас сроки восполнения предписания перенесены на август 2018 года. Возможно, к этому времени ситуация изменится.

Управляющая компания аэропорта "Воздушные Ворота Северной Столицы" еще в начале января получила согласование Ространснадзора о переносе срока реализации своего же требования о проверке билетов. До 1 августа пассажирам при входе в стерильную зону, как и прежде, надо предъявить два документа: документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон.

Уже несколько лет в воздушной гавани Северной столицы, как и во многих аэропортах России, действует упрощенный порядок прохода в зону досмотра - пассажирам на паспортном контроле достаточно предъявить посадочный талон и удостоверение личности. Но в прошлом году местные службы выдали предписание аэропорту о том, что вылетающих не пустят в "чистую зону" без бумажного билета. Объяснили это просто: Воздушный кодекс пока никто не отменял, поэтому "пулковскую вольницу", самостоятельно упростившую порядок оформления на рейсы, нужно приструнить.

Из Воздушного кодекса и подзаконных актов следует, что электронного билета вполне достаточно, "бумага" не нужна

Если компромисса найдено не будет, то, опасаются в Пулково, требование предъявлять бумажный билет приведет к очередям на проходе в зону досмотра. Во-первых, если распечатка билетов ляжет на плечи сотрудников стоек регистрации, возле них тотчас вырастут очереди, а сам процесс сильно замедлится. Во-вторых, контролерам на входе в "чистую зону" придется проверять еще один документ, значит, и там может быть давка. В-третьих, рост бумажной волокиты ведет к неизбежной путанице и недовольству пассажиров, у которых и так накопилось достаточно претензий к работе аэровокзала. Отметим, что управляющая компания аэропорта в свое время обращалась в минтранс с предложением отменить архаичную норму.

"Мы просили министерство либо уточнить порядок прохождения регистрации и контроля, либо внести поправки в Воздушный кодекс. Однако в итоге нам самим придется возвращаться к старой схеме, - говорит представитель компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Маргарита Потехина. - Необходимость оформления дополнительного документа на сегодняшний день кажется избыточной. Пассажиры давно уже покупают билеты онлайн".

Впрочем, до сих пор не совсем понятно, что же конкретно требуют в минтрансе. На данный момент в Пулково пытаются определить, какая форма билета является необходимой и достаточной для прохождения контроля и можно ли будет предъявлять его в электронном виде.

Дело в том, что ни в Воздушном кодексе, ни в приказе министерства "Об установлении формы пассажирского билета и багажной квитанции..." (N 15 от 29 января 2008 года) не сказано, что этот документ непременно должен быть отпечатан на бумаге. Правда, в приложении к приказу указаны рекомендованные образцы печатного оформления, по форме похожие на привычные железнодорожные билеты.

Если аэропорту не удастся договориться с федеральными чиновниками, петербуржцам после оформления билета онлайн придется либо мчаться в авиакассу, которых в городе становится все меньше, либо получать нужную распечатку прямо в аэропорту.

Но ведь если один аэропорт нарушает федеральные требования, то и все остальные воздушные гавани - тоже, разрешая пассажирам проходить без бумажной версии билета. А ведь минтранс совсем недавно даже предложил использовать посадочный талон в электронном виде, и сейчас приказ об этом после учета замечаний МВД направлен на повторное согласование в минюст.

Итак, в Воздушном кодексе отмечается, что билет может быть оформлен в электронном виде (электронный перевозочный документ) с размещением информации об условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок. По правилам проведения предполетного и послеполетного досмотра в зоны контроля и пункты досмотра допускаются пассажиры очередных рейсов при наличии билета, оформленного в установленном порядке. Значит, из Воздушного кодекса и подзаконных актов следует, что электронного билета достаточно.

На момент подписания номера минтранс не успел предоставить свой комментарий "РГ".