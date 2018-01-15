Пятеро детей отравились газом в Краснодарском крае

Пять детей из многодетной семьи попали в больницу Анапы с признаками отравления газом. Пострадавшие проживали в частном доме села Цибанобалка.

Специалисты обследовали оборудование в здании, где произошел инцидент. "Утечек не обнаружено, газовое оборудование новое", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Он отметил, что дети дошкольного и школьного возраста находятся в больнице вместе с мамой. Была также госпитализирована бабушка.

"Дети в удовлетворительном состоянии. При поступлении в лечебное учреждение они жаловались на подташнивание. Диагноз врачи пока не поставили. Причины недомогания устанавливаются. Вариант отравления газом пока не исключается", - рассказали пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. По факту отравления людей, предположительно, бытовым газом назначена проверка.