В Нижнем Тагиле эвакуировали школу

Учеников и педагогов нижнетагильской школы, находящийся на улице Карла Маркса, эвакуировали сегодня утром из-за задымления.

"Сработала автоматическая пожарная сигнализация. В 08.08 по местному времени сигнал поступил на пульт МЧС. Система оповещения позволила персоналу школы оперативно организовать эвакуацию - из здания вывели 50 человек (45 из которых - дети)", - передает пресс-служба главка МЧС Свердловской области.

Пожарные прибыли в школу, обследование помещения: на первом этаже в зале для занятий физкультурой произошло короткое замыкание лампы. Так как горения не было, еще до приезда огнеборцев персонал учебного заведения самостоятельно устранил тление проводки с помощью огнетушителей.

"В понедельник 15 января школа работать не будет: электрики обследуют сети", - подвернули в МЧС.