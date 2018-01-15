В Свердловской области задержан орудовавший 22 года маньяк

Сотрудники угрозыска Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве и серии изнасилований, совершенных в Екатеринбурге с 1992 по 2014 год, сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк..

"Преступления не остались безнаказанными благодаря многолетней кропотливой работе оперативников регионального главка - начальника управления угрозыска Александра Мазаева, руководителя "убойного" отдела Алексея Искоренков, его заместителя Владимира Мерзлякова и оперуполномоченного Ивана Перепелкина", - отметили в МВД.

Подозреваемого задержали 11 января в городе Полевской - это местный житель 1970 года рождения, уже отсидевший 15 лет за убийство, изнасилования и несколько разбойных нападений. Из тюрьмы он вышел в 2009 году, и с тех пор нигде официально не работал и не имел постоянного жилья.

Он проходит фигурантом по делу об изнасиловании (ст.131 и 132 УК РФ), убийстве (ст.105 УК РФ), грабеже (ст.161 УК РФ) и разбое (ст.162 УК РФ). По данным регионального Следственного комитета, эти преступления были совершены на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. По большей части - в районе автомобильных мостов и транспортных развязок.

"Первое преступление было совершено вечером 19 декабря 1992 года: злоумышленник в парке на Сибирском тракте изнасиловал несовершеннолетнюю на тот момент девушку. В одном случае было убийство. Вечером 26 декабря 2009 года женщина шла с работы на улице 40 лет Комсомола в сторону станции электрички, откуда ездила домой в поселок Гагарка. По пути она пропала, а позднее нашли ее тело с признаками насильственной смерти", - рассказал пресс-секретарь свердловского СК Александр Шульга.

Последний известный правоохранительным органам случай произошел ночью 14 сентября 2014 года: на улице Плавильщиков подозреваемый попытался изнасиловать женщину, но той удалось отбиться.

Расследование установило: все преступления совершены одним лицом. Для поиска преступника были взяты образцы ДНК семи тысяч мужчин. Проверялась версия, что за эти годы насильник и убийца уже умер - чтобы подтвердить или опровергнуть этот сценарии были изучены образцы генетического материала трупов, схожих с подозреваемым по приметам.

В итоге ДНК-профиль одного из проверяемых совпал с образцами, изъятыми по нескольким уголовным делам. Оперативники уголовного розыска полиции установили фактическое местонахождение разыскиваемого и задержали его.

"Суд заключил фигуранта под стражу. С учетом обстоятельств, ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы", - констатируют в СК.