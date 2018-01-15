Рой Медведев, публицист, доктор педагогических наук:

К системе единых госэкзаменов я отношусь настороженно. Она вводилась, главным образом, с целью предотвращения коррупции и взяточничества в вузах. Уж не знаю, насколько эта затея удалась. В высших учебных заведениях уровень коррупции, возможно, и снизился. Но зато возрос в школах.

Ну а что мы хотим? Капитализм и рыночные отношения подразумевают неограниченную власть денег. Когда все продается и покупается. И все хотят заработать.

В советские времена я сам был преподавателем в школе и принимал экзамены. Тогда никто и помыслить не мог о том, чтобы предложить учителю деньги за хорошую оценку на экзамене. Да учитель и не взял бы ни за что. Были единичные случаи, когда вопросы поступления в вуз решались, что называется, на уровне "связей". Но именно единичные.

А потом, в 90-е годы, когда Союз развалился, высшие учебные заведения просто погрязли в коррупции. Существовали даже фиксированные расценки на поступление в тот или иной вуз, на тот или иной факультет. И, конечно, пышным цветом расцвел "блат". Зарплата преподавателя в те времена была на таком низком уровне, что и говорить стыдно. Поэтому педагоги выживали, как могли.

Сейчас труд учителя оплачивается более-менее достойно. Но вот престиж профессии пока восстановить не удалось. До сих пор считается, что в педагогические вузы идут в основном лишь те, кто больше никуда поступить не смог.

От этого страдает и качество образования. Не исключено, что нынешние выпускники школ вряд ли смогли бы сдать экзамены по старой системе. Их сейчас практически не учат думать и анализировать, делать выводы и рассуждать. Они сдают тесты. И единственный навык, который при этом развивается, - память. Сдавать ту же литературу путем тестирования - очень и очень неправильно. А как же умение владеть словом, видеть суть, сопоставлять факты и грамотно выражать свои мысли? Все то, что раньше прекрасно демонстрировали сочинения и устные экзамены.