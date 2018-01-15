Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на Украине

В ряде стран Европы наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на данные Европейского регионального бюро ВОЗ.

"За период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии", - говорится в сообщении ведомства.

В нем уточняется, что на Украине за 11 месяцев прошлого года зарегистрировано 3,38 тысячи случаев заболеваний корью. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях. При этом в последней зарегистрировано пять летальных исходов, в том числе три - среди детей.

Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу. Ведомство также призвало граждан учитывать озвученную информацию при планировании поездок.