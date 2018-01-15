Российские военные продолжат искать пропавшую подлодку Аргентины

Российские военные возобновили поиски пропавшей аргентинской подлодки San Juan.

На борту судна Islas Malvinas находятся специалисты ВМФ РФ, которые с помощью телеуправляемого аппарата "Пантера плюс" ищут объект на дне океана. Как отмечает ТАСС, сейчас в районе, где предположительно пропала субмарина, работают корвет ВМС Аргентины Spiro и российское океанографическое судно "Янтарь".

Напомним, дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. Через две недели власти Аргентины сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.