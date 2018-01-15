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Рубрика: Спорт

Ан готовится к взлету

Стал известен состав сборной России на Игры-2018
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)
Накануне в Дрездене завершился чемпионат Европы по шорт-треку. Сборная России выступила довольно успешно - на счету наших спортсменов восемь медалей: одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые.
Наша эстафетная четверка во главе с Софьей Просвирновой выиграла "золото" чемпионата Европы. Фото: РИА Новости Наша эстафетная четверка во главе с Софьей Просвирновой выиграла "золото" чемпионата Европы. Фото: РИА Новости
Наша эстафетная четверка во главе с Софьей Просвирновой выиграла "золото" чемпионата Европы. Фото: РИА Новости

Триумфатор Сочи-2014, уроженец Кореи Виктор Ан, взял "серебро" на дистанции 500 метров и в финале эстафеты по ходу заезда помог нашей команде подняться на вторую позицию. Не остался без наград и Семен Елистратов, который получил серебряные награды на "тысяче" и "полуторке", выступил в призовой эстафете, однако в общем зачете у него только "бронза". Равно как и у нашей Софьи Просвирновой. На главный пьедестал она взошла благодаря победе в последнем виде личной программы - суперфинале на 3000 метров.

Настоящим украшением чемпионата Европы стала победа наших девушек в эстафете, где вместе с Просвирновой успех праздновали Татьяна Бородулина, Екатерина Ефременкова и Эмина Малагич.

Фото: РИА Новости
Российские конькобежцы взяли 14 медалей на чемпионате Европы

В медальном зачете турнира российская команда стала третьей, пропустив вперед сборные Голландии и Италии.

Отметим, что для представителей шорт-трека первенство Европы стало заключительным этапом подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане. Как сообщил журналистам главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов, решено, что на Игры-2018 поедут у мужчин: Виктор Ан, Семен Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Александр Шульгинов, а у женщин право отправиться в Корею получили Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Эмина Малагич, Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова.

Любопытным представляется комментарий Виктора Ана, который ранее говорил, что Олимпийские игры в Корее станут для него последним турниром в карьере.

"Действительно, в прошлом году я планировал закончить тренироваться после Олимпиады, но сейчас я уже не знаю, что ответить на этот вопрос. У меня растет дочь... И не так давно я задумался: а, может, мне продолжить тренироваться и после Пхенчхана? Сейчас я готовлюсь к тому,чтобы хорошо выступить в Корее. Я полон сил и желания показать, что могу на равных соперничать с более молодыми соперниками. А что будет потом? Я подумываю над тем, чтобы остаться в спорте. Но пока эти шансы рассматриваю как 50 на 50. Отвечу вам точно после стартов в Пхенчхане", - сообщил Ан в беседе с корреспондентом "Р-Спорт".

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