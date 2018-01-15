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15.01.2018 06:00
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь

Текст: Ольга Игнатова
По предварительному прогнозу Гидрометцентра, лютых крещенских морозов в этом году в центре России не ожидается. Поэтому для жителей центральных областей традиционные крещенские купания обещают быть вполне комфортными.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в Москве и Подмосковье в ночь на 19 января ожидается от минус 3 до минус 8 градусов, а днем на Крещение столбики термометра поднимутся до минус 1 градуса. Будет облачно и со снегом. Примерно такая же погода ожидается и во всех близлежащих от столицы областях.

Фото: Юрий Снегирев/ РГ
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Немного холоднее - до минус 10 - обещает быть в крещенскую ночь на севере европейской территории - в Вологодской области. Ожидается небольшой снег. В Новгородской области ночью минус 4, днем - минус 1. Ближе к югу - в Липецкой, Воронежской областях - наоборот, немного холоднее - ночью минус 6-8 градусов, днем - минус 1-3 градуса. В Ростовской области - ночью минус 3, днем плюс 1. На Ставрополье - ночью минус 5, днем - плюс 1. В Краснодарском крае ночью минус 1, днем 19 января - плюс 6. В районе Сочи в крещенскую ночь всего плюс 4, а днем воздух прогреется до 9 градусов.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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Что касается водоемов в центре России, то, по словам Людмилы Паршиной, Москва-река, например, только начинает замерзать. Не слишком толстый и устойчивый лед и на закрытых водоемах - прудах, озерах. Продолжается установление ледяного покрова на реках бассейна верхней и нижней Волги, Оки, Дона, Днепра и Западной Двины. А также на реках северо-запада европейской части страны. Поэтому купаться нужно лишь в специально оборудованных местах под присмотром спасателей.

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге в ночь на Крещение довольно мягкая погода - ночью минус 4, днем - минус один градус. В Мурманской области холоднее - ночью до минус 12, днем - минус 9 градусов. Примерно столько же и в Архангельской области.

Фото: depositphotos.com
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А вот где настоящие крещенские морозы, так это в Сибири. В Новосибирске в ночь на Крещение минус 23, да и днем ненамного потеплеет - до минус 20. В Омской области ночью еще холоднее - до минус 25, а днем - минус 17. Зато будет светить солнце. Еще больше будет испытывать мороз на прочность жителей Красноярска: там ночью минус 29, днем - минус 23.

Также холодно в дальневосточных регионах. На Чукотке в ночь на Крещение минус 26, днем - минус 18 градусов. В Магадане примерно столько же: ночью минус 25, днем - минус 19 градусов. В Хабаровске ночью минус 22, днем потеплеет до минус 13 градусов. На Камчатке немного теплее: ночью минус 12, днем - минус 7 градусов. Во Владивостоке ночью минус 13, днем - минус 6.

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