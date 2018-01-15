СМИ: Российский "Циркон" опасен для американских авианосцев

Ракетный корабельный комплекс "Циркон", разрабатываемый Россией, будет представлять реальную угрозу для авианосцев США. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в статье немецкой газеты Stern.

Автор материала повествует о модернизации российских линейных крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Он указывает, что подобные корабли считались устаревшими, однако сейчас их собираются оснастить современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами "Калибр".

Главным же новшеством кораблей, по словам автора статьи, станет гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" 3М22. Она способна достигать скорости, в шесть раз превышающую скорость звука (более 2 километров в секунду), а диапазон действия ее составит около 600 километров. С помощью данной ракеты ВМФ России, отмечается в материале, сможет создать серьезную угрозу для авианосцев США, не говоря уже о кораблях других государств.

Ракетный комплекс с "Цирконом" - новейшая разработка российских конструкторов. Работы по проекту носят закрытый характер.