Трамп впервые прокомментировал ложную тревогу на Гавайях

Президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему со срабатыванием на Гавайских островах ложной тревоги о приближении баллистической ракеты. Так хозяин Белого дома впервые прокомментировал субботний инцидент.

Напомним, предупреждение о приближении ракеты было разослано жителям американского штата Гавайи на их мобильные телефоны. Сообщения о тревоге получили также местные радиостанции и телеканалы. Среди гавайцев возникла паника. Только спустя почти 40 минут было объявлено, что тревога ложная.

"Мы надеемся, что это больше не повторится. Некоторые из этих людей (жителей штата) раздражены, но, возможно, мы решим проблему так, что им не придется больше раздражаться", - цитирует ТАСС заявление Трампа.

Президент отметил, что ситуацией должны заниматься власти Гавайев, однако пообещал помощь федерального правительства. Глава государства похвалил руководство штата за то, что оно взяло на себя всю ответственность за инцидент.