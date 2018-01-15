Списанная 53-летняя подводная лодка польских ВМФ "Кондор" стала яблоком раздора для властей сразу нескольких городов Польши.

В городе Дравско-Поморске - бывшем немецком Драмбурге - подводная лодка, если верить мэру Станиславу Кучиньскому, необходима как воздух. Именно здесь находится так называемое "Озеро Тайн" - никогда не исследовавшееся озеро Дравско. С ним связаны самые разные легенды - от чудовища, выходившего из воды в стародавние времена, до затопленных в конце Второй мировой войны сверхмалых подлодок типа Seehund, использовавшихся для обучения немецких офицеров Кригсмарине в 1944 году. Списанный "Кондор", по мнению Кучиньского, мог бы стать оригинальным музеем и при этом дополнением к легендам, связанным с этими местами.

Ждут "Кондор" и в городе Гдыне, где создается парк кораблей-музеев. А еще о подлодке мечтают в Щецине. А еще - в Свиноуйсьце. Решить вопрос, где "Кондор" начнет новую жизнь, может только министр обороны Мариуш Блащак. Нынешний пенсионер "Кондор" выходил в море около 200 раз и провел там 600 дней, большую часть из них - под водой.