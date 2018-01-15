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Рубрика: В мире

Украина отменила санкции против российского угольного предприятия

Текст: Константин Волков

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины отменило санкции против российской угледобывающей компании "Южтранс", входит в состав "Южной угольной компании". Об этом сообщается на сайте МЭРТ Украины.

"Южтранс" - один из крупнейших поставщиков антрацита на Украину. Санкции против "Южтранса" в виде запрета внешнеэкономических связей с этой компанией были введены приказом МЭРТ №1583 от 30 октября 2017 года и вступили в силу 9 декабря 2017 года. Причиной введения таких мер стали некие действия компании, способные навредить экономической безопасности Украины.

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Ограничения были отменены приказом министерства от 29 декабря 2017 года.

В настоящее время из-за ситуации на Донбассе Киев потерял доступ к большинству прибыльных шахт - они оказались на территориях ДНР и ЛНР. Оставшиеся шахты добывают преимущественно газовый уголь, который плохо подходит для нужд промышленности и коммунального хозяйства. По этой причине Украине пришлось заключать контракты на поставку угля из США и Южной Африки.

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