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15.01.2018 20:25
Рубрика: Общество

Грант для 9 "А"

Как школьнику получить деньги на проект
Текст: Наталья Лихачева
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)
Утверждена новая федеральная программа "Развитие образования" на 2018-2025 годы.

В программе упор сделан на сохранение лидирующих мест наших школьников в международных исследованиях, повышение востребованности рабочих кадров, усиление позиций ведущих университетов в мировых рейтингах, развитие системы повышения квалификации для взрослого населения в возрасте от 25 до 65 лет. По планам повышение квалификации каждый год должны проходить не менее 37 процентов всех работающих граждан.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин поговорил со школьниками о будущем

Уже в этом году онлайн-обучение смогут пройти почти полтора миллиона россиян, в том числе 600 тысяч учеников школ, 920 тысяч студентов колледжей и вузов. В 2019 году цифры возрастут вдвое, а к 2020 году учиться онлайн будут около 6 млн человек.

Продолжится создание новых мест в детских садах и яслях, строительство и ремонт школьных спортивных залов, в том числе - в селе. На этот год запланирован ремонт спортзалов во многих школах и доля таких учебных заведений составит 47 процентов. В половине сельских школ появятся спортивные клубы. Секций и кружков должно быть столько, чтобы не менее трети сельских школьников могли заниматься спортом.

Особое внимание уделяется поддержке олимпиадного движения школьников. Во Всероссийской олимпиаде школьников можно участвовать уже с 4-го класса. Для четвероклашек проводится школьный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку и математике. В этом году в олимпиаде примет участие половина всех российских учеников.

17 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет могут рассчитывать на финансовую поддержку своих проектов в сфере политики, экономики, искусства, творчества. Через два года число грантов увеличится еще на 2 тысячи.

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