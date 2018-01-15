Власти Китайской Народной Республики в прошлом году вернули в страну 1300 человек, обвиняемых в коррупционных преступлениях. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Из общего числа вернувшихся, добровольно или под принуждением, примерно четверть - 347 человек, в прошлом были членами Коммунистической партии Китая, еще 14 человек разыскивались Интерполом как особо опасные преступники. С возвращением беглых коррупционеров бюджет страны пополнился на 151 миллион долларов.

В сообщении "Синьхуа" подчеркивается, что на сегодняшний день еще около 800 бывших китайских чиновников, подозреваемых в коррупции и должностных преступлениях, скрываются от правосудия за границей. При этом большая часть разыскиваемых - порядка 70 процентов, выбрали местом постоянного пребывания США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Такие данные "Синьхуа" получила от комиссии КПК по проверке дисциплины. Возвращение беглецов проходит в рамках кампании "Небесная сеть", проводимой КПК и спецслужбами Китая с 2014 года. По итогам двух лет работы на родину вернулись 2566 беглых китайских коррупционеров. Сумма возмещенных ими убытков составила 1,25 миллиарда долларов. Примечательно, что почти половина этих людей - 1283 человека, вернулись в Китай добровольно, оформив явку с повинной. В КПК также подчеркивают высокую воспитательную ценность проводимой кампании для членов партии и чиновников: если в 2014 году за рубеж пытались сбежать около 100 "ответственных товарищей", то в 2015 году эта цифра снизилась до 19.