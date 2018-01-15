В Калифорнии наводнения и оползни привели к гибели 20 человек

В результате наводнений и оползней на юге американского штата Калифорния 20 человек погибли и четверо пропали без вести. Об этом информирует РИА Новости.

По сведениям властей округа Санта-Барбара, за последние двое суток были найдены еще две жертвы разгула стихии. Возраст погибших и место обнаружения их тел не уточняется. Поиски пропавших без вести продолжаются.

В результате непогоды ранения получили свыше 30 человек. Больше всего пострадал город Монтесито. В этом прибрежном населенном пункте расположены дома и виллы многих голливудских знаменитостей. Последствия удара стихии ликвидируют более 2 тысяч человек.

Сильные ливни на юге Калифорнии шли с восьмого января в течение нескольких дней. Из-за наводнений и последовавших за ними оползней разрушено не менее 65 домов, повреждено более 460. В ряде районов была объявлена эвакуация местных жителей.