В ночном клубе Мадрида на посетителей рухнул потолок

На одной из дискотек в столице Испании обрушился навесной потолок. Инцидент произошел на втором этаже клуба La Suegra в южном районе Мадрида.
В результате происшествия пострадали 26 человек. Медицинская помощь потребовалась 11 посетителям увеселительного заведения. Их доставили в больницы с ушибами и легкими травмами.
"Обрушились 16 квадратных метров подвесного потолка в ночном клубе, находящемся в районе Карабанчель", - сообщили РИА Новости в службе Мадрида по чрезвычайным ситуациям. Началось расследование инцидента.
Отметим, что в ноябре прошлого года в ночном клубе на курорте Коста Адехе (Тенерифе) частично обвалился пол. Тогда пострадали 40 человек, многим из них потребовалась медицинская помощь.
.@SAMUR_PC atiende a 26 personas, 11 de ellas trasladadas leves a diferentes hospitales con contusiones y heridas leves tras derrumbarse 16 m2 de falso techo de una discoteca en la Avda Nuestra Señora de Fátima, 42, en Carabanchel. pic.twitter.com/hF9IM0ljj1— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 14 января 2018 г.