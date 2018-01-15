В ночном клубе Мадрида на посетителей рухнул потолок

На одной из дискотек в столице Испании обрушился навесной потолок. Инцидент произошел на втором этаже клуба La Suegra в южном районе Мадрида.

В результате происшествия пострадали 26 человек. Медицинская помощь потребовалась 11 посетителям увеселительного заведения. Их доставили в больницы с ушибами и легкими травмами.

"Обрушились 16 квадратных метров подвесного потолка в ночном клубе, находящемся в районе Карабанчель", - сообщили РИА Новости в службе Мадрида по чрезвычайным ситуациям. Началось расследование инцидента.

Отметим, что в ноябре прошлого года в ночном клубе на курорте Коста Адехе (Тенерифе) частично обвалился пол. Тогда пострадали 40 человек, многим из них потребовалась медицинская помощь.