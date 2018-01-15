В США сгорело судно-казино "Sun Cruz"

Судно-казино "Sun Cruz" сгорело в американском штате Флорида. По данным РИА Новости, инцидент произошел в порту Richey canal.

Местный шериф опубликовал в Twitter фотографии с места происшествия. На снимках видно, что судно почти целиком охвачено огнем и густым черным дымом.

На борту находились 50 человек, все они смогли добраться до берега. Правда, несколько американских СМИ сообщили, что один человек пропал без вести, однако официально это информация не подтверждена. Причины возгорания устанавливаются.