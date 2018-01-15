Власти Туниса выделили дополнительно около 41 миллиона долларов на поддержание малоимущих слоев населения. Эти средства пойдут на увеличение субсидий и повышение минимального размера пенсий. Кроме того, решено удвоить выплату грантов для детей-инвалидов и помочь нуждающимся в медицинской помощи безработным. С помощью этих шагов правительство рассчитывает снизить напряженность, возникшую в стране в начале января, после того, как власти увеличили налоги и повысили цены на ряд товаров и услуг.

В итоге тысячи недовольных экономической политикой вышли на улицы. Демонстрации стали самыми масштабными начиная с 2011 года, когда в стране произошла "жасминовая революция". А пик протестов пришелся как раз на ее седьмую годовщину. В некоторых городах полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов. Было задержано около 800 человек, подозреваемых в вандализме, насилии и грабежах, порядка 100 полицейских получили ранения. А эксперты заговорили о новой арабской революции.

Увеличение налогов и цен стало очередной попыткой выправить экономическую ситуацию в Тунисе после событий "жасминовой революции". За предыдущие семь лет это не удалось ни одному кабинету министров. Их сменилось шесть штук. В настоящее время "правит" так называемое правительство национального единства, куда вошли представители различных политических сил. Но, как пишут местные СМИ, некоторые партии стремятся завести страну в тупик, чтобы воспользоваться ситуацией в своих интересах.

Экономического роста в 2,7 процента, который был зафиксирован Всемирным банком в Тунисе по итогам 2017 года, явно недостаточно, чтобы вывести страну из финансового кризиса. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси призвал граждан проявить терпение. Сообщения о выделении дополнительных средств министерству по социальным делам несколько успокоили тунисцев. Между тем, представители сил национальной безопасности Туниса считают, что в стране проходят вовсе не стихийные демонстрации. Как заявил полковник Валид Хакима, они были организованы, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.